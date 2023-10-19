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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan, Okan Buruk için doğum günü paylaşımı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan, Okan Buruk için doğum günü paylaşımı

        Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 13:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:06
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        Okan Buruk için doğum günü paylaşımı
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        Galatasaray, bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

        Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından, Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü için yaptığı paylaşımda, "Bugün, altyapısından yetiştiği kulübümüzle hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan Hoca" ifadeleri kullanıldı.

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