Galatasaray'dan, Okan Buruk için doğum günü paylaşımı

REKLAM advertisement1

Galatasaray, bugün 50. yaşına giren Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Bugün, altyapısından yetiştiği kulübümüzle hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un doğum günü! 🎂



Nice mutlu yıllara Okan Hoca! 💛❤️ pic.twitter.com/q0UdBhZ6FI — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 19, 2023

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından, Teknik Direktör Okan Buruk'un doğum günü için yaptığı paylaşımda, "Bugün, altyapısından yetiştiği kulübümüzle hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Okan Buruk’un doğum günü! Nice mutlu yıllara Okan Hoca" ifadeleri kullanıldı.