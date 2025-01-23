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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Muslera'ya tam destek! - Galatasaray Haberleri

        Muslera'ya tam destek!

        Galatasaray'dan, Dinamo Kiev maçında ıslıklanan Fernando Muslera'ya destek geldi... Gemileri yakan Uruguaylı kaleciye hem İbrahim Hatipoğlu hem de Okan Buruk sahip çıktı.

        Giriş: 23.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:13
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        Muslera'ya tam destek!
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        Galatasaray'da Dinamo Kiev maçındaki puan kaybının yankıları sürüyor. 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda yenilen üçüncü gol sonrasında Muslera ıslıklandı.

        Son düdükle birlikte saha kenarına gelirken 'Bitti' diyen tecrübeli kaleciye yönetim ve teknik heyet sahip çıktı. Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu soyunma odasının yolunu tutan Muslera'yla bir süre özel görüştü.

        Taraftarın tepkisine kırılan Muslera hayal kırıklığı yaşadığını hararetli bir şekilde ifade etti. Sarı-kırmızılı idareciler tepkilere takılıp kalmaması gerektiğini söylerken Okan Buruk'tan da Muslera'ya destek geldi.

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        BURUK, MUSLERA İLE GÖRÜŞTÜ

        Başarılı çalıştırıcı morali bozulan Muslera'yla özel görüşme gerçekleştirdi. Mücadelenin ardından soyunma odasında uzun süren bir toplantı yapıldı.

        ULTRASLAN'DAN MUSLERA'YA DESTEK HAZIRLIĞI

        Yönetim ve teknik heyetin dışında Galatasaray taraftar gruplarından Ultraslan'ın da Muslera'ya destek hazırlığında olduğu öğrenildi. İç sahadaki Konyaspor mücadelesi öncesinde tecrübeli kaleciye tezahüratlarla destek olunacak. Tribüne asılacak Muslera pankartları için de hazırlıklar başladı.

        TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

        Diğer yandan taraftarlar Muslera konusunda adeta ikiye bölündü. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bölümü Muslera'nın son süreçte kurtarış yüzdesinin epeyi düştüğünü ifade ediyor.

        Kaleye gelen ilk şutların gol olduğunu düşünen taraftarlar Muslera ile yolların ayrılması gerektiğini dile getiriyor. Galatasaray'da bir grup taraftar ise gollerin faturasının sadece Uruguaylı kaleciye çıkmaması gerektiğini düşünüyor.

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