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Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Galatasaray Kulübü, Medipol Başakşehir'e elendikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla MHK Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.

Giriş: 06.04.2023 - 09:05 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı!
AA

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istedi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.

"Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.

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