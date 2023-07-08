Galatasaray'dan Icardi'ye yeni teklif!
Galatasaray, Mauro Icardi'yi yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etti. PSG ile görüşmelerde son aşamaya gelen sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi yükseltti.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gündem Mauro Icardi transferi...
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Sarı-kırmızılılar, geçen sezon attığı 23 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.
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PSG ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Icardi'yi yıllık ücret konusunda ikna etmeye çalışıyor.
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Icardi'ye Galatasaray dışında Suudi Arabistan ve İtalya'dan da birçok kulüp talip olurken, gözler 30 yaşındaki yıldızın kararına çevrildi.
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Transfer için acele etmeyen ve tatilini sürdüren tecrübeli golcü, maaş konusunda istediği rakamlara ulaşılması halinde Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.
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Dev transferi tamamlamak için teklifini yükselten Galatasaray, Arjantinli yıldızın PSG'de kazandığı maaşa yakın bir seviyeye çıktı.
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Galatasaray yönetiminin, Icardi'ye yıllık 7.5 milyon euronun yanı sıra bonuslar içeren bir teklif sunduğu öğrenildi.
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Yaşanan son gelişmeler ışığında Icardi'nin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
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