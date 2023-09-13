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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray'dan kız basketbol altyapısına dair açıklama - Basketbol Haberleri

        Galatasaray'dan kız basketbol altyapısına dair açıklama

        Galatasaray, basketbol kız altyapı takımlarına ilişkin olarak ortaya atılan iddialara dair yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Denetim Kurulu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Kurulu ve Hukuk Müşavirliği'nden oluşan komisyonun çalışanlar, veliler ve sporculardan oluşan 22 kişi ile yaptığı görüşmeler sonucunda altyapı koçlarından birinin cinsel istismar ya da tacize girebilecek nitelikteki tavırları sergilemediğini hem sporcu hem de diğer velilerin açıklamaları üzerine kesinleştirildiğini duyurdu. Diğer yandan bir başka çalışanın kötü örnek oluşturabilecek bir yaklaşımlar sergilediğinin tespit edildiğini ve iş akdinin sonlandırıldığı da belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 14:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:47
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        Kız basketbol altyapısına dair açıklama
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        Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

        ​"2 Eylül 2023 tarihinde sosyal medyada Kulübümüz Basketbol Kız Altyapı Takımlarına ilişkin yapılan ithamların ardından yaptığımız araştırmada çıkan sonuçları -söz verdiğimiz gibi- açık ve şeffaf biçimde paylaşmak isteriz.

        Konunun tarafımıza ulaştığı günden başlayarak Denetim Kurulumuz ile birlikte Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonumuz ve Hukuk Müşavirliğimiz üyelerinden oluşturulan bir komisyon araştırmalara başlamıştır. Sağlıklı ve objektif bir değerlendirme için çalışanlar, veliler ve sporculardan oluşan toplam 22 kişi ile kapsamlı görüşmeler yapılmış, sözlü ve yazılı açıklamalarına başvurulmuştur.

        İlk ve en önemli husus olarak söz konusu sosyal medya paylaşımına konu olan altyapı takım koçlarından birinin cinsel istismar kapsamında değerlendirilebilecek türde “özel ilgi”, ayrımcılık, cinsel ima ya da tacize girebilecek nitelikte tavırları hiçbir surette sergilemediği hem sporcu hem de görüşülen diğer velilerin açıklamaları üzerinden kesinleştirilmiştir. Eksik ve varsayımsal bilgi ile bu kadar ağır bir suçu isnat eden kişinin sorumluluğu üstlenmesini talep etmekteyiz.

        Diğer taraftan bu süreç kapsamında görev yapan başka bir çalışanın sporculara asimetrik ölçüde sert tepkiler verebildiği, velilere karşı dışlayıcı ve tepkisel davranabildiği, özetle sporculara kötü örnek oluşturacak ve camiaya yakışmayacak bir profil sergilediği ortaya çıkarılmış ve iş akdi sonlandırılmıştır. Sporcu ve veli iletişim yaklaşımındaki beklentilere ilişkin dört çalışan ve yöneticiye de yazılı uyarıda bulunulmuştur.

        Kız basketbol altyapı takımlarımızda başlayan bu süreçle birlikte tüm altyapı takımlarımızın yönetim sistematiğinde aşağıda çok kısa başlıklarla görülebilecek şekilde yeni düzenlemelere gidilmesine karar verilmiştir. Buna göre ;

        • Eğitim yaklaşımlarının çağımızın toplumsal ve bireysel değişimlerine uygun olarak güncellenmesi ihtiyacından hareketle tüm altyapı takımları antrenörlerine ve yönetim dahil sporcu teması olan tüm kadrolara yeni kuşak pedagojisine uygun eğitim ve iletişim yaklaşımlarının geliştirebilmeleri için düzenli eğitimler verilecektir.
        • Günümüz ebeveyn yaklaşımına uyumlanmak ve velilerin farklı beklenti ve taleplerine daha yakından cevap verebilmek için yazılı ve sözlü olarak düzenli ve proaktif bilgilendirme ve iş birliği ortamları yaratılacaktır.
        • Kulübümüzün tüm çalışanlarını imzalamış olduğu Etik Davranış Kodu altyapı takımlarının sporcu verilerine dağıtılacak ve yine Kulübümüz içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren Etik Danışma ve İhbar Hattı veli ve sporcu kullanımına da açılacaktır.
        • Sporcuların gelişimlerinin bir parçası olarak her sezon en az bir kez olmak üzere bir uzman tarafından pedagojik değerlendirmeye alınmaları ve konunun paydaşlarına raporlanması sağlanacaktır.
        • Sezon boyunca antrenman kayıtlarının merkezi olarak görevlendirilmiş bir kişi tarafından düzenli olarak izlenmesi sağlancaktır.
        • Daha önce belirttiğimiz gibi Galatasaray Spor Kulübü olarak öncü rolümüzün bilinci içindeyiz. Her zaman açık ve şeffaf iletişim kurmak; sadece tebrikleri değil, yapıcı geribildirimleri de değerlendirerek sürekli büyüme ve gelişim zihniyeti içinde çalışmak ahlaki, vicdani ve toplumsal sorumluluğumuzdur.

        Saygılarımızla,

        Galatasaray Spor Kulübü"

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