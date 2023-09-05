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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfrid Zaha arasında kavga çıktığına yönelik iddiaları sert bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sarı-kırmızılılar, spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında hukuki işlem başlatıldığını da duyurdu.

Galatasaray'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu açıklama

Galatasaray Spor Kulübü’ne mesnetsizce saldırmayı alışkanlık haline getiren medya şovmeni Ahmet Çakar’ın Beyaz TV’deki 4 Eylül 2023 tarihli “Derin Futbol” programında başta kaptanımız olmak üzere sporcularımızı hedef alan sözleri üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bahsi geçen şahıs, ilgili program yöneticisi ve Kanal yönetimiyle ilgili hukuki süreç başlatılmış, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdinde gerekli şikayetler yapılmıştır. Beyaz TV kanalının Galatasaray Spor Kulübü’nün gerçekleştireceği tüm organizasyonlara girişleri yasaklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"