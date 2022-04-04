Galatasaray, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karagümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı."