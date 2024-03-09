Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması

        Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın çekilen MR'ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Kaan Ayhan açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ın evinde Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan sakatlanıp, müsabakaya devam edememişti. Sarı-kırmızılılar, Kaan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Galatasaray'ın internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kaan Ayhan’ın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ında darbe aldığı bölgede yumuşak dokuda hematom tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kontrolsüz sürücü küçük Emre'yi hayattan kopardı
        Kontrolsüz sürücü küçük Emre'yi hayattan kopardı
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        Anne kız katili tanımıyordu! Anneyi ağır yaraladı! İlayda'yı öldürdü!
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        Amasra'da sondaj kazısında bulundu
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu yarın açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        8 Mart mesajı
        8 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa