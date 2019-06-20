Galatasaray'dan futbol eğitimine yatırım

Galatasaray Kulübü, İsviçre merkezli eğitim kurumu Football Business Academy (FBA) ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iş birliğiyle Galatasaray Kulübünün çalışanlarının, FBA'nın Futbol İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı'na kayıt olma şansını yakalayacağı ve küresel anlamda futbol endüstrisindeki deneyimlerini artırma konusunda yetki sahibi olacağı belirtildi.

İki kuruluşun ayrıca, staj fırsatlarını ve stratejik konuları belirlemek için de bir iş birliği içerisinde olacağı kaydedildi.