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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Florya arazisi için ihale ilanı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Florya arazisi için ihale ilanı

        Galatasaray Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin "arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle" değerlendirilmesine ilişkin ihale ilanı yayımladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 11:55 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:57
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        G.Saray'dan Florya için ihale ilanı
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        Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya arazisiyle ilgili ihalenin ilk oturumunun 24 Mart Pazartesi, ikinci oturumunun ise 8 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren RAMS Park'ta gerçekleştirileceği, kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacağı, Galatasaray Kulübüne ait mecralardan birisi üzerinden de canlı yayınlanacağı belirtildi.

        Açıklamada ihaleye ilişkin son teklif verme süresinin 21 Mart Cuma günü saat 17.00 olduğu aktarıldı.

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