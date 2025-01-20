Galatasaray'dan Florya arazisi için ihale ilanı

Galatasaray, Florya arazisi için ihale ilanı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Florya arazisiyle ilgili ihalenin ilk oturumunun 24 Mart Pazartesi, ikinci oturumunun ise 8 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren RAMS Park'ta gerçekleştirileceği, kapalı teklif ve açık artırma usulü uygulanacağı, Galatasaray Kulübüne ait mecralardan birisi üzerinden de canlı yayınlanacağı belirtildi.

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Açıklamada ihaleye ilişkin son teklif verme süresinin 21 Mart Cuma günü saat 17.00 olduğu aktarıldı.