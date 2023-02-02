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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken mücadelede Ali Palabıyık'ın verdiği kararlar gündeme oturdu. Galatasaray'dan da bu mücadelenin ardından göndermeler geldi.

51 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin puan kaybıyla aradaki farkın 6'ya çıkmasının ardından paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların, Kadıköy'deki bir gol sevincinde sadece 6 numaralı Fredrik Midtsjö'nün formasının görüldüğü fotoğrafı paylaşan sarı-kırmızılılar daha sonra ise Icardi'nin gol sevincini paylaştı.

Icardi'nin panenka gollerinin ardından çalan "Aşkın olayım" şarkısının sözlerinin bir kısmına paylaşımında yer veren Galatasaray, "Nef Stadyumu tek ses: 'Yangın yeri hep buralar sayende... ” ifadelerini kullandı.

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