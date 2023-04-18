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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor'u 4-1'le geçen Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme geldi

Giriş: 18.04.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Maçın ardından yaşanan sevinç anlarından bir kare paylaşan Galatasaray, "Bir 3 'Point' daha" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın 29. haftada aldığı Kayserispor galibiyeti öncesinde, Kayserispor'un Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de kalmasına dair açıklama yapmıştı. Kayserispor cephesi ise bu otelin lokasyonu nedeniyle tercih edildiğini ve önceki dönem yönetiminde yapılan bir anlaşma olduğunu dile getirmişti.

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