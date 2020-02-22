Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yarın Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak olan Galatasaray, bu maç öncesinde sosyal medya hesabından derbi ile ilgili video paylaştı. Saat 19.05'te 'Hedef 23' etiketi ile paylaşılan videoda futbolcuların tesislere gelişi, antrenmandan ve maç toplantılarından görüntüler yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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