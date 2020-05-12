Galatasaray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara yönetimden imalı bir cevap geldi.

TFF'nin 12 Haziran'da ligleri başlatma kararı almasını eleştiren Hamamcıoğlu, "Federasyonun '12 Haziran'da ligler seyircisiz oynanacaktır' kararını çok yadırgıyorum. Liglerin 12 Haziran'da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim? Federasyon böyle bir sorumluluğun altına girebiliyorsa, bunu açık olarak beyan etmeli. Puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir" demişti.

Bu sözleri hedef alan sarı-kırmızılı yönetim, "Yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalar hakkında" başlıklı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir.

Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz.

Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."