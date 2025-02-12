Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı: Trabzonspor maçına gönderme!
Galatasaray, yeni transferi Eren Elmalı'nın tanıtım videosunda ligin ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına göndermede bulundu.
Giriş: 12.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:47
Galatasaray, Eren Elmalı transferi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Videolu tanıtımda Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı topu çevirdikten sonra top ağlarla buluştu. Pozisyonun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.
İşte Galatasaray'ın Eren Elmalı için hazırladığı video:
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