Galatasaray'dan Beşiktaş derbisinde tarihi gol!
Galatasaray, Beşiktaş derbisinde Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, lig tarihinde siyah-beyazlılara karşı en erken golünü kaydetti.
Giriş: 03.03.2024 - 19:13 Güncelleme: 03.03.2024 - 19:13
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanan dev derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, maçın henüz 2. dakikasında öne geçti. Siyah-beyazlılarda Al-Musrati'nin ters kafa vuruşu filelerle buluştu ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.
Galatasaray'ın attığı bu gol tarihe geçti. Cimbom, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'la oynadığı karşılaşmalardaki en erken golünü kaydetti.
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