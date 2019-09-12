12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 6222'den ceza almasına ilişkin olarak Başakşehir'in yaptığı açıklamaya yanıt verdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Değerli bir yöneticimize 6222 sayılı kanun kapsamında 5.000 TL idari para cezası verilmesini, bir kulübün resmi web sitesinde hukuki zafer kazanmış gibi beyan ve ilan etmesini hayretle karşıladık.
Galatasaray Spor Kulübü ve Yöneticileri her zaman yasa ve kurallara bağlı bir gelenekten gelmektedirler.
Gerçeğin yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Buna ilahi adalet de dahildir. Yeterli tarihi ve taraftarı olmayan bir kulübün bu durumu algılamasının zaman alacağı aşikardır."
BAŞAKŞEHİR NE DEMİŞTİ?
"Kulübümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ, bir kulüp yöneticisinin ‘Sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunma’ eylemi nedeniyle öncelikle ilgili kişinin 6222 sayılı Kanun’a muhalefet ettiğinin tespiti ile bu kanun uyarınca idari para cezası uygulanması, bu cezanın ilgili kişinin spor yöneticisi olması sebebiyle artırılması ve idari tedbir olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verilmesi talebi ile suç duyurusunda bulunmuştur. Bu başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen karar ile, ilgili şahsın 6222 sayılı yasayı ihlal ettiği tespit edilmiş ve kendisinin ilgili kanunun 22. maddesi gereğince 5000 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
İlgili yönetici, hatırlanacağı üzere “Bildiğim bir çok şey var. Bana söylenen çok şeyler var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım” demiş, defalarca kendisini bildiklerini söylemeye davet etmemize karşın söylediği sözlerin arkasında duramamıştır. İlgili yönetici, kendisini suçlu bulan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın vermiş olduğu kararın kesinleşmesi ile birlikte idari para cezasını ödemiş ve hakkında kurulan hüküm kayıtlara geçmiştir.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak, Türk futbolunun gelişimi ve temiz oyun için kulüp yöneticilerinin ve teknik sorumlularının bu ve benzeri şekilde asılsız ve ispat edemeyecekleri iddialardan kaçınmalarını, aksi halde iddiaların kanıtlarla ortaya çıkarılması için sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiriz."
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