        Galatasaray'dan Barış Alper açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Barış Alper açıklaması!

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, transfer süreciyle gündemde olan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan milli futbolcu, Galatasaray'ın Kayserispor kamp kadrosunda yer almadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 17:20 Güncelleme: 23.08.2025 - 17:20
        Galatasaray'dan Barış Alper açıklaması!
        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının sebebini, "içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyet ve yönetimin ortak kararı" olarak açıkladı.

        Kavukçu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

        KAYSERİ KAFİLESİ AÇIKLANDI

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın oynanacağı şehre gitti.

        İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri'ye hareket eden Galatasaraylı oyuncuları az sayıda sarı-kırmızılı taraftar uğurlarken, bazı futbolcular taraftarlarla fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

        Sarı-kırmızılı kafilede Barış Alper Yılmaz ile hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina yer almadı.

        Galatasaray'ın Kayseri kafilesinde bulunan isimler şöyle:

        Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
