Galatasaray'dan 7 transfer birden!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 transfer birden yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Giriş: 01.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 01.08.2025 - 21:42
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada yeni transferlere Galatasaray formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.
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