Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Slavia Praglı Nicolae Stanciu’yu transfer listesine ekledi. Galatasaray'ın Rumen oyuncu için Çekya temsilcisine 3 milyon euro teklif yaptığı öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcu ile temsilcisi üzerinden yapılan görüşmede Stanciu’nun sarı kırmızılı ekibe gelmek istediğini ilettiği belirtildi. Nicolae Stanciu, geçen sezon 30 lig maçında 12 gol attı.

Bu transferde pürüz çıkması halinde bir diğer Rumen futbolcu Olimpiu Morutan’ın B planı olduğu kaydedildi. 22 yaşındaki futbolcu, Steaua Bükreş forması giyiyor.