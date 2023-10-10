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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin set vermeden kazandı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin set vermeden kazandı

        Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını 3-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 10.10.2023 - 23:03
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        Galatasaray Daikin set vermeden kazandı
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        Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 32'li tur ilk maçında Galatasaray Daikin, Portekiz'in Kairos Ponta Delgada takımını 3-0 yendi.

        İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Ekim Çarşamba günü Portekiz'de yapılacak.

        Salon: Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Serena Salvati (İtalya), Ehsan Rejaeyan (Fransa)

        Galatasaray Daikin: Tashiro, Eggleston, Gneiting, Cuttino, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Emine Arıcı, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu)

        Kairos Ponta Delgada: Watkins, Westermann, Silva, Colombo, Eterovic, Oliveira (Palermo, Xavier, Borges, Mosher)

        Setler: 25-17, 25-11, 25-20

        Süre: 69 dakika (25, 20, 24)

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