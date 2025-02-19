Galatasaray Daikin altın sette elendi!
Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşında İtalya'nın Chieri'76 ekibini 3-1 mağlup eden Galatasaray Daikin, altın seti kaybederek turnuvaya veda etti.
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde İstanbul'da 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Chieri'76 takımını 3-1 yenen Galatasaray Daikin, altın seti 15-13 kaybederek elendi.
Torino kentindeki Ruffini Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında Galatasaray Daikin, maçın ilk setini 25-22 kaybetti.
İkinci seti 25-20, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti 27-25 önde bitiren sarı kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 kazanarak final ümidini altın sete taşıdı.
Altın sette rakibine 15-13 kaybeden Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası'na yarı finalde veda etti.