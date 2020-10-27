Yönetim Terim’i gönderirse tepki çekecekti. Terim ise pandemiden dolayı yakın zamanda seçim yapılamayacağını düşünerek bu sezonun heba olmasını istemedi. Terim ayrıca ara transfer döneminde de kesin bir yönetim olmazsa yine kadro takviyesi konusunda bu kez çok daha fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşündü.