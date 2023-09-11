Galatasaray'da Zeki Çelik gelişmesi!
Takımdaki yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine almıştı. Sarı-kırmızlılara, İtalya'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...
- 1
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir kadro kurarak başladı.
- 2
Son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele’yi kadrosuna katarak yabancı oyuncu transferini noktalayan Sarı-kırmızılılar, yerli sağ bek için arayışlarını sürdürüyor.
- 3
Rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray, Roma forması giyen Zeki Çelik'i gündemine almıştı.
-
- 4
MOURINHO BIRAKMAK İSTEMİYOR
Galatasaray'ın ilgisi üzerine Serie A ekibinden gelen yanıt transferin bu sezon için gerçekleşmesinin zor olduğunu ortaya koydu.
- 5
Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Zeki Çelik’i 7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan teknik direktör Jose Mourinho, başarılı sağ beki bu sezon için bırakmak istemiyor.
- 6
Jose Mourinho geçen sezon UEFA Avrupa Ligi finali dahil 34 maçta Zeki Çelik'e forma şansı vermişti.
-
- 7