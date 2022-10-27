Galatasaray'da Yusuf Demir şoku!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, Yusuf Demir'in idmanda sakatlandığı açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Antrenmanda bir pozisyonda ayağı çime takılan ve sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Demir’in yapılan tetkikleri sonucunda, ilgili kas grubunda aşırı gerilmeye bağlı zorlanma tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"