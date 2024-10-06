Galatasaray'da Yunus Akgün: Bugün kazanmak önemliydi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, milli yıldız Yunus Akgün galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sol kanatta az oynamıştım. Hocam bana neler istediğini söylemişti. Sağ sol hiç fark etmiyor. İyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Geçen iki maçta istediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün kazanmak önemliydi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Maç oynadıkça daha iyi bir Yunus olacağını söylemiştim. Daha da iyi olacağım inşallah.