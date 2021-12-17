Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Şükrü Köksal Ünlü'nün yerine yedek üyelerden İbrahim Reha Keskin ve Ahmet Ozan Şener getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık'ta, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü 16 Aralık'ta bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Yönetim kurulumuzun bilaistisna ortak görüşü ile ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener’e yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

EPÖZDEMİR'DEN TEPKİ

Rezan Epözdemir, bugün düzenlediği basın toplantısında Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa ettiğini ancak dernekteki görevlerinin devam ettiği açıklamıştı. Atama kararının ardından Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin biraz önce 21:01 tarihinde yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı. Epözdemir sosyal medya hesabından belgeleri de paylaştı.

Epözdemir daha sonra yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 17.12.2021 tarihinde, saat 21:01’de yapmış olduğu duyuru ve varsa dayanağı olan yönetim kurulu kararı açıkça hukuka aykırıdır.

Yukarıda aslını sunduğum Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarihli ve 21091 yevmiye no'lu istifanamesi ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan vekilliği ve Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettim. Bu karar, ekteki tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere bugün Galatasaray Sportif A.Ş.'ye tebliğ edilmiştir.

Yine ekte sunulan Beşiktaş 11. Noterliği'nin 17.12.2021 tarih ve 21092 yevmiye no'lu ihtarnamesiyle ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyeliği görevime, büyük Galatasaray camiasının hak ve menfaatlerini savunmak ve genel kurul iradesine saygımdan ötürü devam ettiğim, bu hususta herhangi bir istifa beyanım ve irademin kesinlikle bulunmadığı, ekte sunulan tebliğ mazbatası ile sabit olduğu üzere Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne bugün tebliğ edilmiştir.

Bunun dışında Galatasaray Spor Kulübü Derneği veya Yönetim Kurulu’na sunduğum herhangi bir yazılı beyanım veya istifam söz konusu değildir. İşbu hukuki ve fiili gerçeğe rağmen, bir dernek yönetim kurulu üyesi görevdeyken istifa etmişçesine yerine yedek yönetim kurulu üyesi atanması açıkça hukuksuzdur ve suçtur. Böyle bir yola tevessül etmek ve Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Galatasaray’ı bu kadar zor durumda bırakmak yerine, tarafıma bu yönde bir talep gelse idi, gereğini Galatasaray ve değerleri için yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Böylesine bir hukuk garabeti karşısında, canımdan çok sevdiğim Galatasaray ve camiasının zarar görmemesi adına şimdilik bu kadar açıklama yapmakla yetineceğim.

Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Selam ve saygılarımla. 17.12.2021.

Av. Dr. Rezan Epözdemir"