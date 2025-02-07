Galatasaray'da yeni transferler antrenmana çıktı!
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
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Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Geosis Boluspor'a konuk olan sarı-kırmızılı futbol takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
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Belçika'nın Genk takımından transfer edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta, ilk kez sarı-kırmızılı takımla antrenman yaptı.
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İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımından alınan Mario Lemina ise takımdan ayrı atletik performans uzmanı eşliğinde çalıştı.
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Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.