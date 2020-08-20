Galatasaray'da yeni sezon mesaisi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Teknik çalışmayla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.