Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra üç grup halinde dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Romanya takımı Dinamo Bükreş ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki mücadele, saat 18.00'de başlayacak ve GSTV'den yayımlanacak.