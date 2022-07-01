DHA

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri´nde akşam yapılan günün ikinci antrenmanı ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından aerobik koşu çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, 5'e 2 top kapma pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda 7'ye 7 oyun ile devam eden antrenman, 10'a 10 çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.