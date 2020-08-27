Kulübün açıklamasına göre, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik çalışma üzerinde durdu.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yarın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.