Galatasaray'da Victor Nelsson 9 maç sonra 11'e döndü!

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Paşa karşısında 3 değişiklik yaptı. Buruk; Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech'e görev verdi.

Sarı-kırmızılıların Fransız futbolcusu Tanguy Ndombele sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

NELSSON 11'E DÖNDÜ

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Kasımpaşa maçıyla 11'e döndü. Teknik Direktör Okan Buruk, Paşa karşısında defansın ortasında Nelsson'a görev verdi. Son olarak Samsunspor mücadelesine 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra 6'sı Süper Lig, 3'ü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 9 maç sonra 11'de başladı.

ZIYECH 7 MAÇ SONRA 11'DE REKLAM Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Kasımpaşa mücadelesine 11'de başladı. Son olarak Başakşehir karşılaşmasında 11'de görev alan Ziyech, sakatlığından ve kadro tercihinden dolayı 5'i Süper Lig, 2'si de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maç sonra 11'de sahaya çıktı.

ABDÜLKERİM SOL BEKTE BAŞLADI Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasında 11'de görev aldı. Bu sezon zaman zaman maç içerisinde Abdülkerim'e sol bekte görev veren Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez 11'de bu bölgede sahaya sürdü. Galatasaray, Kasımpaşa karşısına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11'i başladı. Yedeklerde; Günay Güvenç, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu bekledi. TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ Galatasaray taraftarı, RAMS Park'ta oynanan Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı. Maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Galatasaraylı taraftarlar, müsabaka öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarla takımlarını mücadeleye hazırladı. Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin'e destek pankartları açtı.