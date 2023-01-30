Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Galatasaray'da Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig lideri Galatasaray, 1 Şubat Çarşamba günü oynayacağı HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 30.01.2023 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray'da Ümraniyespor hazırlıkları sürüyor
AA

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde koşuyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, geniş alanda pas organizasyonlarının ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Ümraniyespor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
Yunan savaş uçağı denize düştü
Yunan savaş uçağı denize düştü
EYT prim gün sayısı detayları netleşti!
EYT prim gün sayısı detayları netleşti!
Kangal köpeklerinin kar keyfi
Kangal köpeklerinin kar keyfi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.