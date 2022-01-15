Galatasaray geçen aylarda ortaklık kurulan Niğde Anadolu FK'ya ilk transferlerini yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında yetişen Yiğit Demir, Eren Aydın ve Atalay Yıldırım, Niğde Anadolu FK'ya kiralandı.

2. Lig Kırmızı Grup'un ilk yarısını tek galibiyetle kapatan Niğde Anadolu FK ayrıca bir dönem Galatasaray altyapısında top koşturan sağ bek Emirhan Civelek ile Metehan Mertöz'ü de renklerine bağladı.