Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarında sona geldi. Bir süredir Florya'da yoğun mesaide olan Okan Buruk ve kurmayları, siyah-beyazlıların zayıf karnını da tespit etti. Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçı kazanan Beşiktaş'ın Ümraniyespor galibiyetini masaya yatıran Buruk ve ekibi, siyah-beyazlıları adeta ezberledi.

OYUN DAHA GERİDEN BAŞLIYOR, BEKLER DE DAHİL OLUYOR

Valerien Ismael döneminde daha direkt bir oyun anlayışı benimseyen Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte daha ilk maçtan belirgin farklılıklar oldu. Kalede Ersin yerine Mert Günok'u tercih eden Şenol Güneş'in Fransız çalıştırıcıya göre oyunu daha geriden başlatmak istediğini tespit eden Galatasaray ekibi, iki kanat bekten birinin gerideyken diğerinin orta saha çizgisine kadar çıkarak bu bölgede bir opsiyon olmak üzerine çalıştığını belirledi. Masuaku'nun bireysel hataya yatkın olduğunu düşünen Buruk ve ekibi hesaplarını da bu bölgeye göre yaptı.