Galatasaray'da transferde fırtınadan önceki sessizlik var!
Angelino ve Halil Dervişoğlu transferleriyle gaza basan Galatasaray hareketli günler yaşıyor. Sessiz ve derinden transfer operasyonu yürüten sarı-kırmızılılar, santrfor ve orta saha takviyeleri için girişimlerini yürütüyor. Galatasaray fırtınadan önceki sessizliği iki yıldızı renklerine bağlayarak bozmak istiyor! İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri ve son dakika gelişmeleri
- 1
Sol beke Angelino santrfora Halil Dervişoğlu'nu transfer eden Galatasaray bu iki takviyeden sonra sessiz kalsa da bunu bozmaya hazırlanıyor.
- 2
Santrfordaki ilk alternatifi olan Mauro Icardi için hem Arjantinli hem de PSG ile el sıkışan Galatasaray, Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle bu transferi şimdiye kadar resmiyete kavuşturamadı.
- 3
Sarı-kırmızılılar santrfor rotasyonundaki ikinci oyuncuyu Icardi transferine göre belirleyeceği için bir süredir görüşmeler yürütürken Cedric Bakambu'da karar kıldı.
-
- 4
West Ham United'da Michail Antonio ile ilgilenen Galatasaray, oyuncunun sözleşmesini uzatma ihtimalinin devreye girmesiyle bu transferdeki maliyetlerin, planladığından daha pahalıya gelmesi sonrasında masadan kalktı.
- 5
Galatasaray, uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Al-Nasr forması giyen Cedric Bakambu transferinde mutlu sona yakın.
- 6
Birleşik Arap Emirlikleri basınında çıkan habere göre; Cedric Bakambu kulübü Al Nasr ile ayrılık konusunda anlaştı. Oyuncu bonservisini almayı başardı.
-
- 7
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Bakambu ile her konuda anlaşmıştı. Galatasaray'ın Bakambu için bonservis ve imza parası ödemeyeceği belirtildi.
- 8
Sarı-kırmızılıların golcü oyuncuya 1.5 milyon euro maaş vermesinin beklendiği ifade edildi.
- 9
DEMİRBAY'DA FARK ERİMEDİ!
Galatasaray'ın bir diğer hedefi de orta sahaya takviye yapmak. Sarı-kırmızılılar, Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay ile görüşmelerini sürdürüyor.
-
- 10
Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın yeni oyuncu statüsünde yerli oyuncu sayılmasının önü açıldı.
- 11
Mavi kart ile 1 oyuncuyu kadroya kayıt edebilecek olan Galatasaray'ın bu hakkını Yusuf Demir'den yana değil, Kerem Demirbay'dan yana kullanmak istediği öğrenildi.
- 12
Granit Xhaka ve Jonas Hofmann transferleri sonrasında Bayer Leverkusen'de oynama şansı azalan Kerem için harekete geçen Galatasaray'ın teklifi kabul edilmedi.
-
- 13
Kerem Demirbay için 3 milyon Euro'dan yukarı bir bonservis bedeli beklentisi bulunan Leverkusen, sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakmıyor.
- 14
Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'dan ismi açıklanmayan bir kulübün de Demirbay'la ilgilendiği söyleniyor.
- 15
İBRE FRED'E KAYABİLİR
PSG'den Leandro Paredes ile bir süre önce el sıkışan Galatasaray, Arjantinli yıldızın son kararını vermemesi sonrasında alternatiflere yönelmeye başladı.
-
- 16
Manchester United'ın gelecek planları arasında yer almayan Fred için nabız yoklayan sarı-kırmızılıların teklifi ise az bulundu.
- 17
Fred için 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli bekleyen Manchester United, Galatasaray'ın 5 milyon Euro'luk teklifini reddetti.
- 18
Sarı-kırmızılıların Fred için bir kez daha masaya oturacağı ve bu transferdeki şartları zorlayacağı öğrenildi.
-
- 19
BERKAN'A İKİ KULÜP TALİP OLDU
Galatasaray'da transferde sıcak dakikalar yaşanıyor. Gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncular da belirlenmeye çalışılıyor.
- 20
Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İtalya ve Fransa'dan teklif geldi. Milli futbolcu için Genoa ve Nantes kulüpleri resmi teklif yaptı.
- 21
2021-22 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 76 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
-
- 22
WANDA NARA'DAN AÇIKLAMA
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, şu ifadeleri kullandı:
- 23
"Çarşamba günü yılda bir kez yaptırdığım rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Her anne gibi korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesinleşen bir teşhisim yok. Ne yazık ki çocuklarım bir gazeteci sebebiyle hastalığım olduğunu öğrendiler. Aileme, arkadaşlarıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu an evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum"
- 24
Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinin Wanda Nara'nın sağlık durumunun netleşmesinin ardından tamamlanması bekleniyor.
-