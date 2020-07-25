CANER FLORYA'YA YAKIN

Bu arada, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'yle de anlaşamayan Caner Erkin de Galatasaray'a çok yakın. Sarı-kırmızılılar bir dönem formasını giyen milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.