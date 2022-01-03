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Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği: Geri sayıma geçildi!

Galatasaray'da transfer hareketliliği: Geri sayıma geçildi!

Ligde umduğunu bulamayan ama gençlere yatırımın karşılığını Avrupa'da alan Galatasaray bu politikasından vazgeçmiyor. Dört bir koldan çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılar birçok genç yıldızda geri sayıma geçti! İşte Galatasaray'da transfer gündemi...

03.01.2022 - 10:06 | Güncelleme: FUTBOL

  • Süper Lig'in ilk yarısında istediğini bulamayan Galatasaray'da gündem transfer... Yazın tercihlerini genç oyunculara yatırım yapmaktan yana kullanan sarı-kırmızılılar ligdeki kötü sonuçlara rağmen bu politikasından vazgeçmiş değil.

     

  • Muslera'nın sakatlığı, Yedlin, Babel ve Feghouli'nin durumları nedeniyle birçok mevkiye takviye yapmayı düşünen Galatasaray'da çalışmalar dört bir koldan da sürüyor. İşte sarı-kırmızılılarda transfer gelişmeleri...

  • GEDSON FERNANDES'İN BONSERVİSİ ZORLANIYOR!

    Galatasaray'da geri sayıma geçilen isimlerin başında Gedson Fernandes bulunuyor. Bu yaz transfer döneminde Jorge Jesus'un kadroda tutmak istediği Portekizli yıldız kulübünde forma şansı bulamadı.

  • Genç futbolcunun geçen sezonki kiralık döneminden çok memnun kalması nedeniyle kulübüne Galatasaray lehine baskı yaptığı belirtilirken sarı-kırmızılılar genç orta sahanın bonservisini almayı planlıyor.

     

  • Bu sezon sadece 4 maçta 107 dakika süre bulabilen Gedson'un Benfica'da pek bir geleceği görünmüyor iken iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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