Bu sezon 10 maçta forma giyen Solbakken, Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maçta 4 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu. Norveç Milli Takımı formasını da iki kez terleten 23 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'un da gündeminde olduğu belirtiliyor.