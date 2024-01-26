Galatasaray'da transfer harekatı! Boey'in yerine Zeki Çelik
Galatasaray, yıldız futbolcusu Sacha Boey'in takımdan ayrılması durumunda oyuncunun yerine Zeki Çelik'i getirmeyi düşünüyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, yıldız futbolcusu Sacha Boey'in takımdan ayrılması durumunda oyuncunun yerine Zeki Çelik'i getirmeyi düşünüyor.
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Sarı kırmızılıların Roma forması giyen Zeki Çelik'e bariz bir ilgisinin olduğu belirtilen haberde, Boey'in takımdan ayrılması durumunda milli futbolcunun kulübü olan Roma ile görüşmelerin başlayacağı aktarıldı.
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2022/23 sezonunun başında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, İtalyan ekibinin forması ile toplamda 49 maça çıkarken, 3 asistlik performans sergilemişti.