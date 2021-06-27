Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün sol kanat hücumcusu 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktalıyor. Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve pazartesiye günü sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların peşinde olduğu bu transfer için Galatasaray'ın 1.5 milyon Euro bonservis ücreti ve bir futbolcu vermesi bekleniyor.