Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan 13 futbolcu katılmadı.

Öte yandan antrenmandan önce teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş günü kutlandı.

Galatasaray, yarın hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 11.00'de başlayacak.