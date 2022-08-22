Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30 ve 17.30’da yapacağı antrenmanlarla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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