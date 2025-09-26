Galatasaray'da Torreira sakatlandı!
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Alanyaspor maçında ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı. Sarı-kırmızılılarda, Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.
Giriş: 26.09.2025 - 21:32 Güncelleme: 26.09.2025 - 21:32
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da Lucas Torreira, ilk yarının son anlarında sakatlık yaşadı. Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarıda sahaya çıkmadı.
Sarı-kırmızılılarda Torreira yerine Mario Lemina oyuna girdi.
