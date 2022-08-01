Galatasaray'da haziran ayında göreve gelen Başkan Dursun Özbek, dün adeta 2. kez seçim zaferi yaşadı. Eşref Hamamcıoğlu’nu 135 oy farkla geçerek Başkanlık koltuğuna 2. kez oturan Dursun Özbek, hafta sonu gerçekleşen olağanüstü genel kurulda üyelerden tam destek aldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı toplantılarda camianın tamamına yakını yeni yönetimin önünü açtı. 1.5 aylık dönemde Galatasaray Adası’nı harabe halinden modern bir tesise döndürüp futbol takımı başta olmak üzere sportif alanda transferler gerçekleştiren çiçeği burnunda yönetim, genel kuruldan alınan izinlerle birlikte yeniden kolları sıvadı.

FLORYA’YA İZİN ÇIKTI

Başkan Dursun Özbek, ilk döneminde futbol takımını Kemerburgaz’a yapılacak yeni tesise taşımak istiyordu. 2. döneminde bu konuya ağırlık veren yeni Başkan, Florya için genel kurulun iznini aldı. Buna göre yeni bir yapılandırma anlaşmasıyla birlikte Florya imara açılacak. A takımın sadece 2 tam sahada antrenman yaptığı Florya’dan taşınacak olan Sarı-Kırmızılılar, 6 tam sahaya sahip modern bir tesis inşa ederek buraya yerleşecek. Yeni tesisin en geç 1.5 yıl inşaasının tamamlanacağı, yetişirse gelecek sezon başında A takımın idmanlarını burada gerçekleştireceği ifade edildi.