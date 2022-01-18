2011 yaz transfer döneminde imza attığı Galatasaray'da 2.5 sezon forma giyen İspanyol eski milli oyuncu Albert Riera, bir kez daha Florya'ya geri döndü. TRT Spor'un aktardığına göre 39 yaşındaki çalıştırıcı Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu.

Riera, son olarak 2020-2021 sezonunda Fatih Terim'in yardımcısı görevinde sarı kırmızılı camiaya hizmet vermişti.

TERİM'DEN ONAY ALDI

İlk olarak Fatih Terim'in yardımcısı olmak için İstanbul'a gelen Riera, Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından tecrübeli çalıştırıcıyla görüşeceğini dile getirmişti.

Burak Elmas yönetiminin kendisiyle temas kurması üzerine Terim'den nezaketen izin isteyen Riera, tecrübeli teknik direktörün de desteklemesiyle Torrent'in ekibine katılma kararı aldı ve bugün sahaya çıktı.