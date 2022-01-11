Galatasaray A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şükrü Hanedar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibarıyla Galatasaray'daki görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu görevi bana layık gören değerli büyüğüm Fatih Terim'e ve geçmiş dönem başkan ile yönetimlerine sonsuz teşekkür ederim."