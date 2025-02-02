Galatasaray'da stoper harekatı!

Alvaro Morata transferine nokta koyan Galatasaray stoper bölgesi için de kolları sıvadı.

Sarı-kırmızılı kulüp dün akşam saatlerinde Lens’ın Avusturyalı stoperi Kevin Danso için bir teklif daha yaptı.

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Juventus’a transferi son anda yatan oyuncu kariyerine Türkiye’de devam etmek istemediğini ifade etti.

Galatasaray ile Lens arasındaki pazarlıklar da belli bir noktada durdu. Sarı-kırmızılı kulüp gözünü hem İtalya hem de Fransa’ya dikti. Udinese’nin kaptanı Jaka Bijol’un yanı sıra Rennes’in stoperi Leo Östigard sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor. Galatasaray geçen günlerde Bijol’un menajeriyle temasa geçmiş ve fiyat bilgisi almıştı.

Udinese’nin 20 milyona yakın bonservis bedeli beklentisi nedeniyle Bijol için resmi teklif yapılmamıştı. Rennes’in 25 yaşındaki stoperi Leo Östigard ise menajerler tarafından Galatasaray’a önerildi. Galatasaray bu iki isim dışında Monaco’nun stoperi Mohammed Salisu’yla da ilgileniyor.