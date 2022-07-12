"Norveç Milli Takımı'ndan iyi arkadaşlarım. Galatasaray'la ilgili nasıl bir kulüp diye sorular soruyorlar. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve inanılmaz bir kulüp olduğunu anlatıyorum. Onlar için Galatasaray'da oynamak onur olur. Benim bakış açımı biliyorlar. Bu formayı giymenin ne kadar büyük bir onur olduğunu konuştuk"