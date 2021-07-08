Al-Shams adlı televizyon kanalında açıklamalar yapan Abu Muslim, "Lille ve St. Etienne'e yakın ilişkileri bulunan şirketten bir menajer Dieng'in durumunu sordu ve ben de harika bir futbolcu olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı. Mısır basınında geçen günlerde Galatasaray'ın Dieng için Al Ahly'ye resmi teklifini ilettiği haberleştirillmişti.